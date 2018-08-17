Права российских компаний в сфере персональных данных могут расшириться

В закон «О персональных данных» предложили поправки, согласно которым компании, получив данные с согласия человека, без его уведомления смогут передать их на обработку другим компаниям. Об этом сообщают «Ведомости».

Подлинность поправок изданию подтвердил представитель фонда «Сколково». Фонд направил их в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, которая может их или вернуть на доработку, или одобрить. «Ведомости» также сообщают, что поправки были написаны представителями бизнеса.

По данным издания, отвечать за сохранность персональных данных, согласно поправкам, будет компания-заказчик, которая получила согласие человека на их обработку. Он сможет узнать, куда компания передала его данные, но отвечать на запрос компания сможет в течение месяца. При этом издание отмечает, что запретить передачу данных другим компаниям она не сможет, а также у нее будет право обрабатывать их в выгодных для себя целях.

Как сообщил «Ведомостям» представитель компании «Ростелеком», при правильном регулировании новый порядок обращения с персональными данными поможет бизнесу оптимизировать их обработку, а для граждан сделает оборот данных более прозрачным и подконтрольным. Однако по словам директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александры Орехович, в случае принятия поправок люди потеряют четкий контроль за передачей персональных данных и могут стать бесправными в этом процессе.

В июле СМИ сообщали, что Mail.Ru Group разработала для Facebook «сотни приложений», которые собирали персональные данные пользователей с разрешения социальной сети. После изменения политики Facebook, доступ приложений к личной информации пользователей был закрыт. Однако, по информации телеканала CNN, Mail.Ru Group собирала данные с разрешения Facebook еще в течение двух недель.