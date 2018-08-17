В Минкомсвязи предложили операторам перейти на новые сим-карты с сертифицированным ФСБ шифрованием

Минкомсвязи предложило внедрить на сетях связи российские системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые сим-карты. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нему, ведомство предлагает обязать операторов связи перейти на новые сим-карты. В документе также сказано, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования. Данные требования предусматривает «закон Яровой».

Как сообщает «Коммерсант», Минэкономики дало положительное заключение, но предложило доработать проект. В обсуждении также участвовали компании МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком». В Минкомсвязи от комментариев изданию отказались.

Как рассказали «Коммерсанту» в МТС, в Минкомсвязи хотят, чтобы операторы меняли сим-карты абонентов через каждые 15 месяцев. При этом единовременная замена сим-карт, которые уже находятся у абонентов, не предусмотрена. В «Вымпелкоме» «Коммерсанту» сказали, что из-за новых требований все участники рынка потратят более пяти миллиардов рублей.

Напомним, антитеррористические поправки, так называемый «закон Яровой», подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля. Пакет поправок обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

Спустя месяц после вступления поправок в силу интернет-компании не начали исполнять закон, поскольку Минкомсвязи не подготовило уточняющие документы о правилах хранения данных и процедуре передачи информации по запросу в правоохранительные органы.