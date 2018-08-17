У Московского вексельного банка отозвали лицензию

Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на совершение банковских операций у Московского вексельного банка. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, что Московский вексельный банк уклонялся от исполнения требований ЦБ об адекватной оценке принимаемых рисков и скрывал свое реальное положение, что впоследствии привело к падению его финансовых показателей. ЦБ четыре раза в течение года применял различные меры в отношении Московского вексельного банка, но «руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности».

По величине активов на 1 августа Московский вексельный банк занимал 419 место в банковской системе России. Он также является участником системы страхования вкладов, государственного механизма защиты средств.