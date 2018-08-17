ВЦИОМ: явка на выборах мэра Москвы составит около 32%

Прогнозируемый уровень явки на выборах мэра Москвы — 31,7 %. Об этом говорится в данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эту цифру социологи определили с помощью расчетной модели. Cогласно данным опроса, 62% москвичей говорят о готовности прийти на участки: 41% утверждают, что «точно пойдут» голосовать и 21% — что «скорее пойдут».

По результатам опроса, более половины москвичей (56%) знают о точной дате проведения выборов мэра. 52 % жителей города говорят, что интересуются ими, но только 41% считают, что результаты выборов существенно повлияют на их жизнь.

Читайте также Волонтеры прорвутся в дома. Московские власти ведут беспрецедентную подготовку к выборам мэра

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.