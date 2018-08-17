Мясопереработчики попросили ускорить рост цен на колбасу в магазинах

Производители колбас и мясных полуфабрикатов обратились в правительство с просьбой повлиять на магазины, чтобы те быстрее установили более высокие цены на колбасу. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

Обращение подписал Национальный союз мясопереработчиков (НСМ), куда входят такие производители, как «Дымов», «Останкино», «Продо» (бренд «Клинский»). Оно было адресовано вице-премьеру России Алексею Гордееву.

НСМ также попросила разобраться с ценами на сырье, цены на которые выросли из-за ограничения импорта мяса из США и Бразилии, добавляют в «Ведомостях».

Переработчики мяса уже предупреждали, что цены на мясные продукты могут вырасти из-за повышения стоимости сырья. По словам главы НСМ Екатерины Лучкиной, в 2018 году рост оптовых цен более заметен и менее контролируется.

Лучкина отметила, что в рознице цена может в ближайшее время вырасти на 5–12%. Кроме того, топ-менеджер крупного мясокомбината заявил, что уже с января свиная лопатка выросла в цене на 53% — до 267 рублей за кг. Заявляют о росте цен на свиные полутуши (на 23%) и на свиной окорок без кости (на 30%).