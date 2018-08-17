В РСПП предупредили о дефолте компаний из-за «инициативы Белоусова»

Реализация идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических компаний приведет к дефолту ряда компаний, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Участники отметили, что предлагаемая инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, нарушает основные принципы налоговой системы, а также предпринимательской деятельности», — говорится в заявлении РСПП.

В союзе называют сокращение инвестиционных и социальных программ, кризис кредитоспособности и платежеспособности, влияние на конкурентоспособность, а также сокращение налоговой базы и снижение темпов роста ВВП, как последствия реализации идеи.

«Изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий», — заключили в союзе.

Напомним, РБК и The Bell 10 августа со ссылкой на источники сообщили, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа».

В СМИ появлялись сообщения о том, что Путин одобрил изъятие сверхприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президент не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.

В то же время три российских министерства, которым поручили выразить свое мнение относительно идеи Белоусова об изъятии сверходоходов, по данным РБК, не поддержали ее.