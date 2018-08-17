Глава СПЧ предложил не переводить малолетних преступников в колонии общего режима при достижении совершеннолетия

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил создавать в воспитательных колониях участки общего режима, чтобы ставшие совершеннолетними воспитанники переходили в них, а не в исправительные колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«На базе воспитательных колоний надо создавать помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора. Сюда надо добавить участок общего режима, куда будет переходить 18-летний — пусть это будет колония общего режима при воспитательной колонии, чтобы не было контактов с криминальным миром. Наша задача — вырвать его из криминального мира, а не вернуть его туда», — пояснил Федотов.

Он добавил, что также надо создавать аналоги колоний-поселений при воспитательных колониях.

Ранее СПЧ предложил провести конкурс на лучший дизайнерский проект новой формы для осужденных воспитательных колоний — она должна отличаться от предназначенной для заключенных в исправительных колониях.