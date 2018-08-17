В Москве нашли заброшенный отдел полиции и ФМС с документами и паспортами

В Москве на Большой Черемушкинской улице нашли заброшенное отделение полиции Федеральной миграционной службы (ФМС), которая была упразднена в 2016 году. В здании обнаружили сотни документов, сваленных в кучу в разных комнатах, среди которых паспорта, а также уголовные и административные дела. Об этом рассказала в своем инстаграме блогер Лана Сатор.

«Кубометры оставленных документов — заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое. Как вишенка на торте — давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времен „милиции“ 1980-х», — написала она.

Девушка рассказала «Варламов.ру», что попала в здание через открытое окно. При этом у здания не было никакой охраны.

Как сообщает «Коммерсант», Управление Следственного комитета России по Москве проверит информацию о заброшенном отделе полиции и ФМС. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным издания, скорее всего, возбудят уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).