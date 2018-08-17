Умер лауреат «Русского Букера» Владимир Шаров

Российский писатель, лауреат «Русского Букера» Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в Институте перевода со ссылкой на его жену Ольгу Дунаевскую.

«Выражаем соболезнование родным, близким, друзьям Владимира Александровича, его читателям – и всем, кто ценил его талант и человеческую теплоту», – говорится в сообщении.

Сайт «Год литературы» сообщает, что в последние годы Шаров боролся с серьезным заболеванием.

Несколько недель назад вышла его новая книга, роман «Царство Агамемнона».

Шаров родился 7 апреля 1952 года в Москве. Как писатель Шаров дебютировал с романом «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» в 1991 году. Он также написал романы «Воскрешение Лазаря», «Будьте как дети», «Старая девочка» и «Возвращение в Египет». За последнюю книгу в 2014 году он получил премию «Русский Букер».