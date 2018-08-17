Visa потребовала ужесточить требования к установке банкоматов в России

Платежная система Visa потребовала от России, чтобы после 18 апреля 2020 года все банкоматы, которые обновят или установят, должны обслуживать бесконтактные карты и устройства. Об этом сообщили «Ведомости».

По словам гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, на данный момент в российских магазинах четыре операции из десяти проводятся бесконтактным способом.

По словам заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, основная проблема безопасности обычных банковских карт — их магнитная полоса, говорится в телеграм-канале компании.

«Зная данные магнитной полосы, можно изготовить дубликат карты, чем пользуются злоумышленники, устанавливая на банкоматы накладки-скиммеры, заражая POS-терминалы», — сказал Никитин.

Он пояснил, что бесконтактный способ, основанный на использовании NFC-чипа, защищен от «скимминга». «Если карту не вставлять в картридер, а прикладывать к NFC-ридеру, изготовить дубликат не получится», — заключил эксперт.

В «Альфа-банке» заявили, что для новых требований Visa переоборудуют 2400 банкоматов. «Сбербанк» планирует установить требуемые ридеры для бесконтактной оплаты (NFC) на 45 тысяч банкоматов (на 31 тысячи они уже есть).

В «Райффайзенбанке» заявили, что необходимым ридером оснащены только 4% машин, но на данный момент закупаются только аппараты с NFC. В банкоматах «Почта банка» и ВТБ ридер NFC начнут внедрять с 2019 года.

Напомним, с аналогичным требованием уже выступила другая платежная система Mastercard. Согласно ее правилам, все POS-терминалы, которые установлены с 2016 года, должны поддерживать бесконтактные расчеты. В итоге с 1 января 2020 года это требование распространяется на все устройства.