Объявивший себя «председателем КГБ Коми АССР» житель Сыктывкара получил четыре года за посты «ВКонтакте»

Эжвинский районный суд Сыктывкара приговорил 40-летнего местного жителя, который называл себя «председателем КГБ Коми АССР» и выступал за возрождение Советского союза, к четырем годам колонии общего режима за посты «ВКонтакте», сообщается на сайте прокуратуры.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК), а также в возбуждение ненависти и вражды в интернете (часть 1 статьи 282 УК).

«В период нахождения под домашним арестом по обвинению в нападении на сотрудников ГИБДД на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил для общего доступа изображения, тексты и видеофайлы, направленные на призывы к осуществлению экстремистской деятельности, связанные с пропагандой совершения насильственных действий в отношении представителей власти, а также на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц еврейской национальности», – говорится в сообщении.