Напавшему на Николая Ляскина с металлической трубой назначили исправительные работы

Суд в Москве назначил Алексею Щербакову, напавшему на бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, 11 месяцев исправительных работ. Об этом Ляскин рассказал «Новой газете».

По словам оппозиционера, Щербаков в течение 11 месяцев должен будет работать по месту трудоустройства, часть его дохода будет уходить государству.

«Я раньше думал, что его заставят где-то убирать, а он просто будет обязан ходить на свою работу. С учетом того, что нападающий признался в совершении преступления, до этого много раз нарушал закон, решение суда просто-напросто издевательское», – отметил Ляскин.

Ляскин просил суд переквалифицировать дело на более тяжелую статью и намерен обжаловать приговор

На Ляскина напали 15 сентября прошлого года. Он получил удары железной трубой по голове и плечу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, а полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 36-летний уроженец Ленинградской области. По словам задержанного, Ляскин предложил ему инсценировать нападение за вознаграждение. Сам Ляскин назвал эти обвинения «идиотскими».

Он также рассказал об очной ставке с напавшим на него мужчиной. Про его словам, следователь наводящими вопросами подсказывал подозреваемому, что говорить, а после этого попытался изъять у главы московского штаба телефон.