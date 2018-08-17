В МВД навсегда запретили въезд в Россию отбывающему наказание «вору в законе»

МВД России вынесло бессрочный запрет на въезд в Россию заключенному Тариелу Мулухову (Ониани), которого осудили на десять лет колонии строгого режима за вымогательство и похищение человека. Об этом сообщило РБК.

Мулухова, отбывающего наказание с 2010 года в исправительной колонии №6 УФСИН по Оренбургской области («Черный дельфин»), депортируют из страны, после освобождения из мест лишения свободы. В МВД задержанного называли «вором в законе».

После освобождения Мулухова сотрудники ФСИН передадут его миграционной полиции, которая и займется депортацией. Источник РБК в главном управлении уголовного розыска рассказал, что у Тариела Мулухова есть испанское гражданство.

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Напомним, в 2005 году Испания объявила Мулухова в международный розыск за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств. Расследование проходило в рамках дела «русской мафии», в результате которого испанский суд приговорил к девяти годам лишения свободы Захария Калашова (Шакро Молодого).

Как сообщала «Новая газета» в 2010 году, по одной из версии, Мулухов мог быть связан с покушением на Аслана Усояна, которого называют «Дедом Хасаном». Ониани ранее отвергал свою причастность к убийству Усояна.

Усоян был застрелян снайпером в центре столицы в январе 2013 года. Его преемником называют Захария Калашова (Шакро Молодого), которого в марте 2018 года приговорили к почти 10 годам колонии за вымогательство.