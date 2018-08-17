Совет при МВД проверит концертную деятельность Вайкуле после ее слов о Крыме

Общественный совет при Главном управлении МВД России по городу Москве объявил о проверке концертной деятельности зарубежных артистов в России, в том числе певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщило РБК со ссылкой на руководителя рабочей группы в совете Александра Хаминского.

Представитель совета не уточнил, каких именно артистов будут проверять. Но добавил, что он второй год занимается вопросом налогообложения исполнителей, которые выступают на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. По словам Хаминского, для таких артистов планируется создать особый налоговый режим, а для тех, кто будет его нарушать, введут штрафы

«Какая разница — певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент — право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны», — высказался представитель совета.

Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский заявил радиостанции «Говорит Москва», что певица не опасается финансовых проверок. «Не из каких органов к нам не обращались. У нас не происходит концертной деятельности как таковой. Мы в России не только сейчас, но года четыре уже не работаем. Может только, какой-то корпоративчик, а так ничего нет», — сказал муж.

Напомним, 14 августа в интервью одесскому изданию «Думская» Лайма Вайкуле сказала, что готова посетить Крым только после того, как будут сняты санкции. «Нам запрещено. Нам, европейцам», — сказала певица. После этого в СМИ появились комментарии различных представителей власти по поводу слов певицы.