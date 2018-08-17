СК начал проверку стихов крымской поэтессы после подозрений в реабилитации нацизма

Управление Следственного комитета России (СКР) по Железнодорожному району Симферополя проводит доследственную проверку в отношении преподавателя русского языка и литературы, крымскотатарской поэтессы Алие Кенжалиевой.

Проверка проводится по части 2 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» из-за нескольких стихотворений Кенжалиевой, опубликованных в местной газете Qirim 9 мая 2018 года.

В стихотворениях Кенжалиева высказывается по поводу современного празднования Дня Победы. Во время опросов следователь ей пояснил, что она «принижает значение победы, а значит оправдывает нацизм». Поэтесса утверждает, что выступила против «пафоса празднования трагедии».

По словам главного редактора Qirim Бекира Мамута, полиция приходила в редакцию после начала проверки, однако никого там не застала, больше по этому поводу с ним никто не связывался. Кенжалиеву дважды вызывали для опроса в управление СК.

Поэтесса также выяснила, что интерес правоохранителей к ее стихам возник после жалобы неизвестного лица в Роскомнадзор, который отправил ее в Следственный комитет.

Адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин, представляющий интересы Кенжалиевой на время проверки, отмечает, что «стихи однозначны для понимания, они отражают душевные переживания, но никакого отношения к противоправным деяниям не имеют».

«Материал проверки по факту создания и распространения стихов демонстрирует абсурд уголовных дел, которые возбуждаются под видом борьбы с экстремизмом, оправданием фашизма и прочими явлениями», — считает адвокат. Кенжалиева обратилась в СК с просьбой предоставить результаты проверки, однако спустя три недели ответа не получила.