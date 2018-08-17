Правозащитники объявили сбор средств в помощь фигурантам дела «Нового величия»

Правозащитники открыли счет в банке для перечисления денежных средств, которые пойдут на оплату защиты и организации передач шестерым фигурантам дела «Нового величия». Об этом говорится на странице Союза солидарности с политзаключенными.

«Нечестно и несправедливо, что все бремя поддержки узников ложится исключительно на их семьи, и без того страдающие от чудовищной несправедливости, происходящей с близкими людьми», — говорится в сообщении.

В союзе отмечают, что минимальная сумма, которая была бы «полезной и осмысленной» составляет 50 тысяч рублей на каждого, то есть всего минимум 300 тысяч рублей. Правозащитники уточнили, что получили предварительное согласие на сбор средств от семей четырех из шести обвиняемых, находящихся под стражей.

«Мы будем регулярно сообщать о поступлении средств. До завершения целевого сбора все средства, которые будут поступать на кошелек и карту Союза солидарности с политзаключенными, будут направляться на помощь узникам «Нового Величия», если жертвователем не будет прямо указано иного назначения средств», — сказали в союзе.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест 19-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик, а также другую фигурантку дела — 18-летнюю Анну Павликову, еще четверо человек находится под стражей: Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин.