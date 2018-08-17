В фигурном катании обнулили все рекорды

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона 2018/2019, сообщается на сайте организации.

Все предыдущие установленные рекорды отныне считаются историческими. Это связано с тем, что в новом сезоне вводится новая шкала оценки выступления спортсменов. Чистоту исполнения спортсменом каждого элемента отныне будут оценивать по шкале от минус 5 до плюс 5 баллов, тогда как ранее эта шкала составляла от минус 3 до плюс 3 балла.

В числе аннулированных рекордов результате российских спортсменов. Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева установила рекорд на чемпионате мира в 2017 году за прокат произвольной программы — 160,46 балла, и за обе программы — 241,31 балла. Олимпийская чемпионка Алина Загитова установила в короткой программе на Играх-2018 в короткой программе — 82,92 балла.

Кроме того, историческим признан рекорд пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков в короткой программе на Олимпиаде-2014 — 84,17 балла.