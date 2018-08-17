СМИ рассказали о подарке Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с 10 донскими казаками, которые исполнят традиционные народные песни, утверждают источники австрийского издание OO Nachrichten.

Собеседники газеты утверждают, что это и будет подарок новобрачным. Источники в дипломатических кругах австрийского издания OE24 также подтверждают, что Путин собирается сделать именно такой подарок.

Предполагается, что примерно в 15:30 Путин покинет ресторан, а около 16:00 покинет Австрию и вылетит в Берлин.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал рассказывать о свадебном подарке главе МИД Австрии. Ранее Песков рассказал, что Путин посетит церемонию бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.

Президент России «заедет» на свадьбу по дороге в Берлин, где у него уже запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, уточнил пресс-секретарь. Церемония пройдет в земле Штирия.