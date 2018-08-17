Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в населенном пункте Старомихайловка в Донбассе, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте «Вести.ру».

«Во время работы представителей Красного Креста со стороны территории, подконтрольной вооруженным силам Украины, был открыт огонь по Старомихайловке. В результате повреждения получили пять домов, а также уничтожен груз, привезенный гуманитарной миссией», — рассказали в ВГТРК о деталях обстрела.

Представители совместного центра по контролю и прекращению огня самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) провели переговоры с украинской стороной. На данный момент обстрел Старомихайловки прекращен.