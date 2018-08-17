Водители ГБУ «Автомобильные дороги» объявили бессрочную голодовку из-за невыполненных обещаний улучшить условия труда

Водители ГБУ «Автомобильные дороги» вторично объявили бессрочную голодовку из-за многочисленных нарушений Трудового кодекса на предприятии. На момент публикации новости в голодовке участвуют шесть человек. Требования работников направлены мэру Москвы Сергею Собянину, в Московскую городскую думу и Прокуратуру, а также размещены на их канале в YouTube.

В апреле этого года работники «Автодора» уже объявляли голодовку, требуя устранить многочисленные нарушения на предприятии (отсутствие горячей воды, грязное общежитие с клопами и тараканами, постоянные переработки и необоснованное урезание зарплат почти вдвое) и уволить его руководителя Александра Орешкина. Тогда водителей поддержал муниципальный депутат округа Красносельский Илья Яшин, разместив ролик о голодовке на своем YouTube-канале.

Руководство «Автодора» пошло на уступки уже через несколько часов после публикации ролика: глава предприятия Александр Орешкин вышел на связь с водителями и при личной встрече пообещал выполнить их требования.

Однако, как объяснил «Новой» лидер профсоюзной ячейки работников «Автодора» Алексей Лашечкин, за четыре месяца на предприятии не изменилось почти ничего, поэтому водители вынуждены объявлять голодовку вторично:

«Буквально три недели на нас обращали внимание. У нас появились горячая вода и столовая, если ее можно так назвать (просто дополнительное помещение, в котором поставили холодильники и микроволновки). Летом переработок в таком масштабе как зимой не бывает, но сейчас мы все равно работаем с 4 выходными в месяц: раз в две недели нам разрешают отдохнуть субботу и воскресенье.

Переработки нам никто не оплачивает. Коллективные договоры нам просто отказываются выдавать на руки. Из Государственной инспекции труда нам пришли ответы о том, что на предприятии все нормально и никаких переработок нет. Подделываются наши путевые листы и графики, и создается впечатление, что эта работа ведется с Рострудом совместно.

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков заявлял, что наша зарплата составляет 60 000 рублей. У нас есть скриншоты с сайта HH.ru, где указана зарплата на нашей вакансии от 60.000 рублей, в реальности же мы работаем в среднем за 35 000.

По имеющейся у нас информации, нас терпят в компании ровным счетом до выборов мэра, после которых выкинут на улицу. А уже этой зимой, ликвидируя последствия снегопадов, немытые люди опять будут спать в КАМАЗах и чувствовать себя как скот.

С Орешкиным мы больше общаться не хотим и не будем. Наше первое требование — провести полную ревизию ГБУ «Автомобильные дороги» с участием прокуратуры и Следственного комитета и проверить, как распределялись деньги, выделенные на оплату труда водителей. Мы считаем, что на предприятии происходит хищение в особо крупном размере».

Работники «Автодора» также жалуются на отсутствие у них общежитий (ночевать они вынуждены в так называемых комнатах отдыха, где на одного человека приходится по 2 квадратных метра свободного пространства), нарушения права на создание независимых профсоюзов и невыполнимые требования начальства (например, необходимость постоянно находиться в спецодежде, которую неделями нет возможности постирать и высушить).

ГБУ «Автомобильные дороги» подчиняется департаменту ЖКХ правительства Москвы, оно отвечает за обслуживание автомобильных дорог и ремонт асфальта, а также — в зимнее время — за вывоз снега.