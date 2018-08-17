Власти Москвы не согласовали «Велоночь»

Власти Москвы не согласовали проведение в столице «Велоночи». Об этом сообщается на странице проекта в фейсбуке.

Как рассказала «Новой газете» продюсер «Велоночи» Мария Карайчева, организаторы за 1,5 месяца до акции предупредили властей о ней и расписали маршрут. «Нам ничего не говорилось», — подчеркнула она. По ее словам, организаторы были на связи и посещали различные совещания. «После этого сегодня, когда уже ничего нельзя изменить, нам сказали об отказе», — рассказала Карайчева. Она пояснила, что так как акцию не согласовали, то поддержки властей в вопросах безопасности не будет. О причинах отказа в настоящее время, по ее словам, ничего не известно.

Карайчева сказала, что организаторы, скорее всего, не будут предпринимать никаких действий в связи с отказом московских властей в проведении «Велоночи». «Мы понимаем, что, видимо, властям это мероприятие не нужно. Мы не будем бороться, стучаться в закрытую дверь», — объяснила она.

«Велоночь» должна была пройти 18 августа. Первое подобное мероприятие состоялось в 2007 году в Москве. В разные года акции проходили также в Лондоне, Краснодаре, Нью-Йорке, Вероне и других городах России и мира.