В Сахаровском центре пройдет благотворительная барахолка

В Москве в Сахаровском центре 26 августа пройдет благотворительная барахолка. Об этом сообщается в фейсбуке.

Акцию организует Сахаровский центр совместно с Молодежным правозащитным движением. Вырученные средства пойдут на кампании в поддержку правозащитников из разных стран, находящихся под преследованием. В частности, организаторы поддержат историка Юрия Дмитриева, который находится с 28 июня под арестом по делу о насильственных действиях сексуального характера, и правозащитника Игоря Нагавкина, арестованного в 2016 году по обвинению в краже.

Также вырученные средства пойдут на поддержку главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере и арестованного до 22 декабря, узбекского журналиста Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков и убийстве милиционера, и крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку, обвиняемого в участии в террористической организации.

В мае 2018 года Сахаровский центр посвятил фестиваль Оюбу Титиеву и украинскому режиссеру Олегу Сенцову, держащему голодовку с 14 мая в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.