В Ульяновске у членов КПРФ прошли обыски по делу о нарисованных на изображении губернатора усах

В Ульяновске прошли обыски в квартирах и на рабочих местах членов КПРФ Дениса Штылева и Наиля Юсупова по делу об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Об этом сообщает издание «Idel.Реалии» со ссылкой на гражданских активистов.

«На сегодняшний день правоохранительные органы в регионы работают по инициативе губернатора. Поэтому и возбуждаются они по-разному поводу, где нет никакого состава и абсолютно бесперспективны. Таким образом совершаются попытки дезорганизовать работу партии в предвыборной период», — сказал изданию депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный.

Напомним, в мае члены КПРФ в Ульяновске организовали акции против переименования центральной площади города из площади Ленина в Соборную площадь. Рядом с памятником Карлу Марксу организаторы поставили плакат с изображением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, на котором чиновнику подрисовали усы.

После акции губернатор направил жалобу в прокуратуру из-за «публичного оскорбления при исполнении своих должностных обязанностей». В конце июня Следственный комитет (СК) по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего.