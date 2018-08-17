Премьер-министр Армении заявил о намерении изменить конституцию страны во избежание отставки перед досрочными выборами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в Ереване заявил о намерении изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает Интерфакс.

«В Армении должны пройти досрочные выборы. Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент... будет распущен», — сказал Пашинян во время выступления на Центральной площади в Ереване.

Пашинян объяснил, что суть готовящихся конституционных поправок будет заключаться в том, что досрочные парламентские выборы можно будет проводить без обязательной отставки действующего премьер-министра.

Напомним, лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая после антиправительственных протестов, которые начались в апреле 2018 года. Новое правительство было сформировано 12 мая.