Судья по делу Манафорта отказался разглашать имена присяжных в связи с угрозами

Судья, участвующий в процессе по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, заявил, что не будет разглашать имена присяжных, так как он беспокоится об их безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Судья Т.С. Эллис рассказал, что он получил угрозы из-за дела Манафорта, но находится под защитой Службы федеральных маршалов США. «Я не буду чувствовать себя правым, если назову их (присяжных — ред.) имена», — сказал судья.

Напомним, Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям. Следствие заявляет, что Манафорт и Гейтс работали на партию регионов на Украине в 2006-2015 годах, при этом отмывали заработанные деньги через американские и иностранные корпорации.

Кроме того, Манафорт и Гейтс, по мнению следствия, скрывали от властей США лоббистскую работу. В предъявленных обвинениях поясняется, что Манафорт продвигал интересы Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко». Гейтс признал свою вину и дал показания на Манафорта.