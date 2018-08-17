Суд отказался рассматривать жалобы выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot
Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать жалобы на решение мирового судьи, который оштрафовал участников группы Pussy Riot Петра Верзилова, Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву и Веронику Никульшину за акцию «Милиционер вступает в игру» во время финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.
«У нас было четыре жалобы на решение мирового судьи судебного участка № 364 на административное правонарушение. Жалобы со стороны защиты были поданы не в срок, к ним были приложены заявления о восстановлении этих сроков, по всем четырем материалам», — сказала она изданию.
По словам Мышеловой, суд отказал в восстановлении срока на подачу указанных жалоб, поэтому они не рассматривались.
Напомним, 15 июля Верзилов, Пахтусова, Курачева и Никульшина выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу.
Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».
16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).
После того, как они отбыли это наказание, на выходе из спецприемника их снова задержали и увезли в полицию, где и уведомили о новом административном деле, но затем отпустили.