Московские власти объяснили свой отказ в согласовании «Велоночи»

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предлагает организаторам «Велоночи» рассмотреть альтернативные маршруты, так как на предложенном ими нужно будет перекрыть большое количество улиц, что создаст неудобства для многих москвичей. Об этом сообщили телеканалу «Дождь» в ведомстве.

В пресс-релизе, который имеется в распоряжении телеканала, сказано, что для организации безопасного проезда велосипедистов по маршруту, который предложили организаторы, потребуется задействовать более 600 сотрудников полиции и Росгвардии, а также 450 единиц техники для перекрытия 30 улиц. В департаменте подчеркнули, что при этом выезд будет затруднен для 30 тысяч москвичей.

«Департамент транспорта предлагает организаторам посмотреть альтернативные маршруты совместно с ЦОДД (Центром организации дорожного движения – ред.), и мы обязательно поможем им с проведением мероприятия», — сказали в ведомстве.

Как сообщил «Дождю» основатель «Велоночи» Сергей Никитин, власти предлагали Парк Горького в качестве альтернативного маршрута, но это «неприемлемо», потому что важна просветительская составляющая мероприятия. Он также добавил, что организаторы готовы обсудить этот вопрос с властями.

Напомним, «Велоночь» должна была пройти 18 августа, но за день до нее организаторы получили отказ в проведении мероприятия.

Первая «Велоночь» состоялась в 2007 году в Москве. В разные года акции проходили также в Лондоне, Краснодаре, Нью-Йорке, Вероне и других городах России и мира.