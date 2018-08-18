Экипаж задержанного в порту Херсона судна сообщил о третьей попытке проникновения на него

Экипаж российского танкера «Механик Погодин», находящегося в порту Херсона с 10 августа, сообщил о третьей попытке проникновения на борт. Об этом говорится на сайте оператора судна ООО «В.Ф. Танкер».

Как отмечается в сообщении, к судну прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа. Экипаж не пропустил инспекцию на танкер «в связи с отсутствием правовых оснований».

Капитан судна также подал Морской протест в адрес портовых властей, пограничной и таможенной службы Украины из-за удержания танкера в порту Херсона.

Ранее сообщалось о двух попытках проникновения на судно. Первая была совершена шестью лицами, представившимися сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), вторая – группой из 11 лиц, которые назвали себя экологами.

«Механик Погодин» стоит в порту Херсона с 10 августа, его задержали береговые власти Украины. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил задержание тем, что судно принадлежит компании, находящейся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, танкер покинет Херсон «очень нескоро». 11 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченной по правам человека при Верховной Раде Людмиле Денисовой с просьбой оказать помощь экипажу российского судна.