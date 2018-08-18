Глава Каталонии заявил о намерении продолжить борьбу за создание республики

Глава Каталонии Хоаким Торра во время выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе заявил, что правительство планирует продолжить борьбу за независимость от Испании и создание республики. Об этом сообщает издание El Mundo.

Торра подчеркнул, что каталонское правительство не остановится, пока не освободят политиков, заключенных за проведение референдума о независимости Каталонии от Испании.

«Мы собираемся напасть на это несправедливое испанское государство», — заявил Торра.

Представитель организации «Omnium Cultural», которая занимается продвижением каталонского языка и распространением каталонской культуры, Марсель Маури также призвал продолжать борьбу за создание республики. В ходе своего выступления он поблагодарил за работу госслужащих, которые помогали жертвам прошлогодних атак в Барселоне и Камбрильсе.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования.

Однако 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. Сразу после этого испанские власти прибегли к 155-ой статье Конституции Испании и ввели прямое управление регионом, которое завершилось в начале июня 2018 года.

После введения властями Испании прямого управления Каталонией тогдашний глава правительства провинции Карлес Пучдемон бежал из страны. На протяжении пяти месяцев политик скрывался в Бельгии. В марте он поехал читать лекцию в Хельсинкском университете (Финляндия) и на обратном пути в Бельгию был задержан в Германии. В июле Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест шести обвиненных в организации революции каталонских политиков — в том числе Пучдемона.