The Independent: в полиции Великобритании предполагают, что инцидент у здания британского парламента не был терактом

В полиции Великобритании предполагают, что наезд на людей у здания британского парламента в Лондоне, который произошел 14 августа, не был терактом. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что мотивы 29-летнего британца суданского происхождения Салика Хатера, совершившего наезд, остаются неясными. Детективы, расследующие случившееся, предполагают, что он сделал это из личных побуждений. Правоохранительные органы получили право удерживать Хатера под стражей без предъявления обвинений до понедельника, 20 августа, так как за это время может появиться больше информации.

Источники The Independent в британском правительстве сообщили, что в настоящее время нет доказательств того, что Хатер был завербован исламскими экстремистами.

Напомним, 14 августа в 7:37 по местному времени мужчина за рулем серебристого Ford Fiesta сбил велосипедистов у здания британского парламента, а затем попытался заехать на территорию учреждения и врезался в ограждение. Об установлении личности сбившего людей у здания британского парламента стало известно 15 августа.

По словам очевидцев, произошедшее выглядело так, будто человек за рулем сделал это намеренно. Сначала полиция рассматривала аварию у здания британского парламента как террористический акт.