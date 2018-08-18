Спецпрокурор США запросил до шести месяцев тюремного заключения для бывшего советника Трампа
Спецпрокурор США Роберт Мюллер запросил для бывшего советника предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 9,5 тысяч долларов за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.
Как утверждает Мюллер, Пападопулос солгал о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России. «Преступление обвиняемого было серьезным и нанесло ущерб расследованию правительством вмешательства России в президентские выборы 2016 года», — считает прокурор. По его словам, наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа будет «уместным и оправданным».
Пападопулос в октябре 2017 года признал свою вину в умышленной даче ложных показаний и начал сотрудничать со следствием.
По делу о вмешательстве в выборы в феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям. Россия все обвинения во вмешательстве во внутренние дела США отрицает.
В июле, накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, были предъявлены обвинения российским разведчикам, по данным американской разведки, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон.