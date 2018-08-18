Президент Венесуэлы сообщил о повышении в 60 раз минимальной зарплаты в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о повышении в стране минимальной заработной платы в 60 раз, передает издание El Nacional.

20 августа в Венесуэле будет проведена деноминация, с купюр будут убраны пять нулей, а суверенный боливар, новую валюту страны, привяжут к национальной криптовалюте, которая называется петро. Ее продажа началась в феврале 2018 года.

Мадуро отметил, что один петро будет стоить 60 долларов или 3600 суверенных боливаров. Минимальная зарплата в Венесуэле после проведения реформы составит 1800 суверенных боливаров. El Nacional отмечает, что в настоящее время она равна 30 суверенным боливарам.

Власти Венесуэлы решили провести денежную реформу из-за тяжелейшего экономического кризиса и гиперинфляции. Из-за этого против Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки, однако в мае его переизбрали на пост президента.