Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека

Спасательные службы обнаружили семью из трех человек под завалами рухнувшего моста в итальянском городе Генуя. Таким образом, число жертв крушения достигло 41, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Автомобиль, в котором ехали супруги и их девятилетний ребенок, обнаружили под бетонным блоком ночью 18 августа.

Мост в Генуе, по которому проходила платная автомагистраль A10, обрушился 14 августа. Точная причина крушения в данный момент не установлена. В день трагедии власти сообщали о 22 погибших, позже стало известно о, по крайней мере, 37 жертвах.

Обломки моста упали на густонаселенный участок, так как он проходит над жилыми домами. На подъездах к мосту образовалась огромная пробка, из-за которой спасателям был затруднен доступ к месту трагедии.