Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на 210 миллионов рублей и создании преступного сообщества

Руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеда Сулейманова подозревают в мошенничестве на сумму более 210 миллионов рублей и создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте Управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Дагестан.

Сулейманова подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, с 2010 года Сулейманов, используя служебное положение, создал преступное сообщество под собственным руководством, состоящее из функционально обособленных структурных подразделений. В соответствии с преступными планом и схемами и с использованием поддельных документов, на счета фонда перечислялись деньги за якобы оказанные медицинские услуги. Также следствие утверждает, что в фонд и аффилированные страховые компании были предоставлены заведомо ложные сведения о более, чем 600 лицах, фактически умерших, либо уехавших из России, которым в медицинских учреждениях республики якобы оказывалась медицинская помощь.

В СКР также отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Сулейманова.

Ранее СМИ сообщали, что Сулейманова в аэропорту Махачкалы задержали сотрудники правоохранительных органов. По словам источника «Интерфакса», его доставят в Москву для допроса.

В апреле 2014 года указом главы Дагестана Сулейманова назначили временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, однако в июле 2015 года он сложил с себя полномочия и возглавил территориальный ФОМС.