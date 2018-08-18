Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

Умер бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на международных дипломатов.

Фонд Кофи Аннана и его семья сообщили, что он скончался после непродолжительной болезни.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) August 18, 2018

В сообщении говорится, что он был «глобальным государственным деятелем и глубоко приверженным интернационалистом, который боролся на протяжении всей своей жизни за более справедливый мир».

Аннану было 80 лет. С 1962 года он начал работал в ООН в должности сотрудника Всемирной организации здравоохранения. Аннан два срока занимал пост генерального секретаря ООН, с 1997 по 2006 год.

В 2001 году Кофи Аннан получил Нобелевскую премию мира за «обновление ООН» и «придание приоритета правам человека». В 2012 году он был специальным посланником ООН и Лиги Арабских государств (ЛАГ) в Сирии для мирного урегулирования конфликта.