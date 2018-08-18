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Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

Общество

 

Умер бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на международных дипломатов.  

Фонд Кофи Аннана и его семья сообщили, что он скончался после непродолжительной болезни. 

В сообщении говорится, что он был «глобальным государственным деятелем и глубоко приверженным интернационалистом, который боролся на протяжении всей своей жизни за более справедливый мир». 

Аннану было 80 лет. С 1962 года он начал работал в ООН в должности сотрудника Всемирной организации здравоохранения. Аннан два срока занимал пост генерального секретаря ООН, с 1997 по 2006 год. 

В 2001 году Кофи Аннан получил Нобелевскую премию мира за «обновление ООН» и «придание приоритета правам человека». В 2012 году он был специальным посланником ООН и Лиги Арабских государств (ЛАГ) в Сирии для мирного урегулирования конфликта. 

Теги:
смерть, оон, em
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