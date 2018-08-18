Корреспондент ВГТРК опроверг сообщение об обстреле съемочной группы в Донбассе

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков опроверг сообщение о том, что съемочную группу холдинга обстреляли у населенного пункта Страхомихайловка в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, он с коллегами ехал из Старомихайловки, «по которой действительно стреляли», но съемочная группа под обстрел не попала.

«Может это и помогает раскрутке нашего имиджа „крутых парней из стали“... Но, как я потом буду смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом? Да и вообще, говорить неправду плохо, тем более репортеру», — написал Сладков.

Ранее на сайте «Вести.ру» появилось сообщение о том, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе и что в результате инцидента никто не пострадал.