Глава штаба Навального заявил, что «Вконтакте» предоставила полиции данные об уфимских активистах

обновление В пресс-службе «ВКонтакте» «Новой газете» сообщили, что «факт наличия или отсутствия возбужденного уголовного дела с точки зрения законодательства не имеет значения». В пресс-службе сослались на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым «ВКонтакте» обязана предоставлять необходимую информацию правоохранительным органам «для выполнения возложенных на них полномочий». В соцсети подчеркнули, что запросы, оформленные неправильно, остаются без ответа, а запрос, о котором сообщил Волков, был получен «ВКонтакте» с официального электронного адреса сайта МВД. «Как мы уже несколько раз высказывались, мы считаем необходимым совершенствовать законодательство. Мы выступаем за амнистию несправедливо осужденных пользователей и декриминализацию подобных случаев в будущем» — добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в твиттере запрос башкирского Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э») в службу безопасности «ВКонтакте» о страницах активистов штаба в Уфе, а также ответ соцсети с информацией о пользователях.

Ой, а давайте еще кто-нибудь из ВК нам расскажет как они отвечают только на законные запросы по решению суда, не могут ничего разглашать из-за "тайны следствия" и выдерживают установленные сроки?

Вот посмотрите какая прелесть, особенно приписка в конце. pic.twitter.com/iQVYocTh5w — Leonid Volkov (@leonidvolkov) August 17, 2018

Согласно опубликованным материалам, запрос об активистах в соцсеть направили 18 января 2018 года «в связи с проводимой проверкой». Сотрудники правоохранительных органов попросили данные об их личных страницах, страницах штаба и планировавшейся в конце января акции. Согласно фотографиям ответов соцсети, «ВКонтакте» предоставила Центру «Э», в частности, номера телефонов активистов и IP-адреса, с которых они заходили на страницы.

Глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что опубликованные документы свидетельствуют о том, что «ВКонтакте» незаконно разглашает пользовательские данные. «В данных документах не значится, что получено какое-то судебное предписание на доступ к пользовательским данным. «ВКонтакте» имеет полное право отказать сотрудникам ЦПЭ, СК, Прокуратуре, если они запрашивают такую информацию вне рамок судебных предписаний. Поэтому мы можем говорить о том, что «ВКонтакте» превышает свои полномочия и разглашает пользовательские данные без законных процедур», — сказал он.

В связи с публикациями во «Вконтакте» был заведен ряд уголовных дел по «экстремистским» статьям. В частности, дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих возбудили против жительницы Барнаула Марии Мотузной за публикацию картинок «ВКонтакте» и барнаульца Даниила Маркина, опубликовавшего картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб. Заявление на обоих написали студентки факультета уголовного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

После большого количества возбужденных уголовных дел во «Вконтакте» заявили о планах начать публиковать статистику обращений властей за данными пользователей, а владелец соцсети Mail.ru Group также рассказал, что компания направила обращение в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.