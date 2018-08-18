Александр Лукашенко сменил правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил правительство страны. Об этом сообщается на официальном портале президента Беларуси.

Премьер-министром страны назначен Сергей Румас, который ранее возглавлял Банк развития, а его первым заместителем стал Александр Турчин, руководивший до этого аппаратом Совета министров. Заместителями премьер-министра стали председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, зампредседателя комитета государственного контроля (КГК) Владимир Кухарев и посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Лукашенко также сменил ряд министров. Министром экономики назначен Дмитрий Крутой, который ранее был первым заместителем главы ведомства, министром архитектуры и строительства — директор УКС «Мингорисполкома» Минска Дмитрий Микуленок, министром промышленности — заместитель министра экономики Павел Утюпин, а министром связи и информатизации — заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Константин Шульган.

По словам Лукашенко, вопросы о смене правительства Беларуси «стоят давно». «Те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены», — сказал президент Беларуси.