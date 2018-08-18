Неизвестные взломали youtube-канал «Эха Москвы»

Неизвестные взломали пароль от аккаунта радиостанции «Эхо Москвы» на Youtube и уничтожили канал. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

У канала «Эха Москвы» было 200 тысяч подписчиков, на нем размещались видеотрансляции из студии радиостанции. В настоящий момент на странице говорится, что «такой канал не существует».

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество», где в настоящее время около 10 тысяч подписчиков.

«Нас постоянно атакают: и сайт, и личные аккаунты. Такого, чтобы взломать и уничтожить, — такого мы еще не проходили. Но все всегда бывает в первый раз, никто не убит», — рассказал Венедиктов в разговоре с «Новой».

«Мы связались с представителями Google и начали коммуникацию по восстановлению канала, — сообщил главный редактор «Эха Москвы». — Первая задача сейчас — доступ на резервном канале. Вторая задача — восстановление главного канала. Третья — восстановление архива, но это зависит Google, поскольку злоумышленник уничтожил аккаунт, зайдя под нашим паролем. По протоколу Google восстановление должно занять месяц».

«Новая газета» направила запрос в пресс-службу Youtube.