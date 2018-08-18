Порошенко освободил предприятия «Укроборонпрома» от уплаты долгов российским компаниям

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который освобождает предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), участников государственного концерна «Укроборонпром», от уплаты долгов компаниям из «государств-агрессоров».

Документ запрещает принудительно исполнять решения иностранных судов о взыскании задолженности с украинских предприятий ОПК в пользу предприятий «государства-оккупанта».

Как уточняет Интерфакс, объем задолженности по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией, включая пени и проценты, предъявленной к выплате украинским предприятиям ОПК, оценивается в сумму около 3,8 миллиардов гривен.

Согласно пояснительной записке, предприятия ОПК не смогли выполнить свои обязательства и поставить в Россию товары военного и двойного назначения из-за ограничений, которые ввел в 2014 году президент Украины в связи с военным конфликтом на Донбассе.