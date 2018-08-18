В Москве простились с писателем Эдуардом Успенским

В Москве прошла церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским, после чего его похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил адвокат писателя.

На гражданскую панихиду в Центральном дом литераторов пришли режиссер Марк Розовский, писатели Александр Курляндский, Андрей Усачев, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, писательница и глава фонда «Холокост» Алла Гербер, а также многие другие.

После этого прошло отпевание — в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни. Успенского похоронили на 21 участке Троекуровского кладбища.

О смерти писателя Эдуарда Успенского стало известно ночью 14 августа. Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. СМИ также писали, что в начале августа Успенский потерял сознание у себя дома, после чего ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский родился в подмосковном Егорьевске в 1937 году. В 1961 году он окончил Московский авиационный институт, но прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.