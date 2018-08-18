Фигурант дела о референдуме «За ответственную власть» вышел на свободу

Мотовилихинский районный суд Перми 17 августа вынес решение об освобождении из колонии Валерия Парфенова, осужденного по делу инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», пересчитав ему срок по т.н. закону «день за полтора». На сообщение движения «Левый фланг Пермь» обратили внимание «Грани.Ру».

В своем обращении Парфенов сообщил о намерении подать аппеляцию на решение суда. По его словам, судья не учел, что, согласно его рассчетам, тот фактически уже отбыл год дополнительного наказания.

При этом, как отмечают «Грани.Ру», другому фигуранту дела о референдуме, журналисту РБК Александру Соколову, месяц назад было отказано в досрочном освобождении. 17 июля Ленинский районный суд Чебоксар отказал ему в ходатайстве в пересчете срока, несмотря на то что по закону «день за полтора» он также уже отбыл как основное, так и дополнительное наказания.

Ранее в марте Тверской районный суд Москвы не стал рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Соколова из-за того, что приговор тогда еще не был приведен в исполнение — журналист находился в СИЗО, а не был отправлен в колонию.

В августе 2017 года Тверской районный суд приговорил журналиста Александра Соколова к 3,5 годам в колонии общего режима, Валерия Парфенова, а также Кирилла Барабаша — к 4 годам колонии. Еще один фигурант, Юрий Мухин, получил 4 года условно.

По версии следствия, под предлогом организации и проведения референдума они собирались продолжить деятельность созданной Мухиным «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России.

Как отмечали сами фигуранты дела, основной целью инициативной группы являлось проведение референдума для принятия закона «За ответственную власть», который позволил бы гражданам оценивать работу всех должностных лиц и привлекать их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении учета срока содержания под стражей до приговора 3 июля. Госдума приняла его 21 июня, хотя внесен он был и вовсе в 2008 году.

Согласно тексту поправок в ст. 72 УК, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться следующим образом. При отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день. При отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня. При отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Поправки не касаются осужденных за совершение особо тяжких преступлений — преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, с террористической деятельностью, а также при особо опасном рецидиве. Помимо этого, они не коснутся осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет.