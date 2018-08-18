Украина заявила о трехлетней блокировке танкера «Механик Погодин» в Херсоне

Российское судно «Механик Погодин», находящееся в порту Херсона, было заблокировано там на три года. Об этом заявил «Громадському радио» первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

«10 августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», — рассказал Гданов изданию.

Он также назвал незаконным то, что экипаж судна не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна.

«Механик Погодин» стоит в порту Херсона с 10 августа, его задержали береговые власти Украины. Борис Бабин, занимающий на Украине должность постпреда президента страны в Крыму, сообщил, что танкер, принадлежащий российской компании «В.Ф. Танкер», внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Однако, как сообщала пресс-служба «В.Ф. Танкер», компания не входит ни в какие санкционные списки, а само судно, как и его экипаж, также ни разу не заходило в порты Крыма, что могло бы стать причиной санкций.

17 августа со стороны экологов и портовой инспекции последовали попытки попасть на судно, связанные с анонимными звонками о якобы имеющихся нарушениях. О еще одной попытке проникнуть на борт команда танкера сообщила 18 августа — к судну прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», якобы поступившей от одного из членов экипажа.