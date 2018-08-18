Youtube-канал «Эха Москвы» возобновил работу

Канал радиостанции «Эхо Москвы» на видеохостинге Youtube возобновил работу, об этом сообщил в своем telegram-канале журналист издания Александр Плющев.

Число подписчиков канала осталось прежним — около 200 тысяч человек, весь архив трансляций эфиров станции также был сохранен.

Ранее неизвестный днем 18 августа зашел в аккаунт «Эха Москвы» на Youtube и уничтожил канал. При переходе по ссылки с сайта станции на странице видеохостинга высвечивалась надпись «Такой канал не существует».

Главный редактор станции Алексей Венедиктов сообщал, что они обращались к российским представителям владельца хостинга, компании Google, для решения вопроса.

В качестве временной меры радио стало переносить часть трансляций на другой канал — «Эхо-Общество».