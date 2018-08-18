«Дом с маяком»: Минздрав занизил число детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах от эпилепсии

Озвученная министром здравоохранения Вероникой Скворцовой статистика детей, нуждающихся в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, занижена. Об этом «Эху Москвы» сообщила Лида Мониава, заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком».

В интервью «Комсомольской правде» Скворцова сообщала, что по всей России всего семь детей нуждаются в незарегистрированных лекарствах от эпилепсии. Эти данные были получены министерством из 77 регионов. «Да, где-то возможен недоучет, но в любом случае речь идет не о тысячах детей», — заявляла Скворцова. отмечая, что производители не обращаются за регистрацией препарата, поскольку его производство было бы невыгодно из-за отсутствия спроса.

Однако Лида Мониава в разговоре с «Эхом Москвы» сообщила, что многие врачи предпочитают не упоминать о незарегистрированных лекарствах в медицинских выписках, а только упоминают о них устно.

При этом в одном только московском детском хосписе более 450 детей получают незарегистрированные лекарства, среди которых диазепам в микроклизмах, сабрил и фризиум.

Представитель «Дома с маяком» добавила, что планирует организовать открытое письмо в Минздрав от родителей неизлечимо больных детей, принимающих эти лекарства, чтобы «Скворцова увидела, сколько этих семей на самом деле».

Напомним, в июле получила широкий резонанс история Екатерины Конновой, которую заподозрили в сбыте наркотиков после попытки продать микроклизмы с диазепамом. Поскольку это противоэпилетпическое лекарство входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, женщине грозило грозило до 8 лет лишения свободы. Позднее МВД прекратило уголовное преследование.