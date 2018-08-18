Арестованную в США Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Марию Бутину, арестованную в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, перевели в другую тюрьму. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

Бутину перевели из городской тюрьмы в Вашингтоне в тюрьму одного из ближайших пригородов — города Александрия (штат Вирджиния). Это произошло вечером 17 августа без объяснения причин и без уведомления адвоката, который посетил ее утром 18 августа.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику».

Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.

Издание The Washington Post также сообщало, что Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, по данным издания, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.