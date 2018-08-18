Поисковые системы в 2018 году исключили из выдачи более 2,6 тысяч пиратских сайтов

С начала 2018 года действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили доступ к 2,6 тыс. пиратским интернет-ресурсам, заблокированным на постоянной основе. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Решения об ограничении доступа к пиратским интернет-ресурсам и «зеркалам» этих сайтов принимают Московский городской суд и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Прекращение выдачи ссылок на пиратские сайты, которые заблокированы на постоянной основе, началось с 1 октября 2017 года. Тогда вступили в силу поправки в федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поисковики прекратить выдачу ссылок. С этого времени из поисковых систем были исключены сведения об около 3,87 тысяч ресурсов.

Согласно отчету британской компании Muso, опубликованному в марте, Россия находится на втором месте в мире по потреблению пиратского контента, уступая лишь США. В Москве 83% жителей не платят за контент в интернете, и только 36% готовы платить в случае, если новинки будут выходить одновремеено с кинопрокатом и стоимость снизится в два раза.

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, в июне сообщала, что в первое время после принятия закона посещаемость пиратских ресурсов резко снизилась примерно на 30%, но уже в феврале 2018 года падение остановилось.

Она также обвиняла «Яндекс» в поддержке пиратские сайтов. Поисковая машина «Яндекса», по словам представителя «Интернет-видео», поднимает нелегальные сайты выше, потому что пользователи на них проводят больше времени. В пресс-службе «Яндекса» отрицали фильтрацию выдачи в пользу тех или иных ресурсов.