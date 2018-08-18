Росстат: за июль долги по зарплатам выросли на 21%

В России суммарная задолженность по зарплате за июль 2018 года увеличилась на 586,3 миллионов рублей (20,9%) по сравнению с предыдущим месяцем и по состоянию на 1 августа составляла почти 3,4 миллиарда рублей. Сведения касаются организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Фото: Росстат

Около трети (34,6%, 1,2 миллиарда рублей) из этих долгов относятся к 2016 году и ранее, одна пятая (21,3%, 721 миллион) – к 2017 году, и 44,1% (почти полтора миллиарда) – долги этого года.

Лидерами по задолженностям являются Приморский край (447,3 миллионов рублей), следом идут Санкт-Петербург (323,4 миллиона) и Хабаровский край (259,6 миллионов).

В июле 92 работника Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат за май и июнь. Предприятия задолжало шахтерам около 32 миллионов рублей. В августе Следственный комитет сообщил о том, что им выплатили долги по зарплатам, а также отпускные и компенсацию