WSJ сообщила о скорой готовности американских санкций против строительства «Северного потока-2»

Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом The Wall Street Journal сообщили американские чиновники.

В августе 2017 года конгресс США в рамках пакета санкций против России за предполагаемое вмешательство в выборы наделил президента полномочиями вводить санкции против компаний и лиц, работающих над трубопроводом.

Сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и иные фирмы, связанные с финансированием трубопровода.

По словам источника издания в министерстве энергетики одной из европейских стран, представители компаний, принимающих участие в строительстве, обращались в Бюро энергетических ресурсов при Госдепартаменте США. Они сообщили, что пять европейских компаний и «Северный поток-2» уже потратили около 6,3 миллиардов долларов на проект и не намерены отказываться от него.

Пакет санкций, по словам собеседников WSJ, могут применить уже через несколько недель. Перед этим американские чиновники намерены предупредить европейских коллег.

WSJ отмечает, что сообщение о возможных санкциях публикуется во время встречи в Германии канцлера Ангелы Меркель с президентом Владимиром Путиным. Та ранее заявляла, что недовольство США строительством газопровода вызвано желанием страны продавать Европе свой сжиженый природный газ.

По бокалу перед началом переговоров: Путин и Меркель в Мезеберге pic.twitter.com/1iOyuFRvvn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 18, 2018

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12 июля Государственный департамент США уже грозил санкциями компаниям, участвующим в проекте по строительству «Северного потока-2». Американская сторона считает, что газопровод подорвет энергетическую безопасность и стабильность в Европе и станет «еще одним инструментом политического сдерживания европейских стран».

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.