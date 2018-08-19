На Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Двое погибли, 17 человек госпитализированы

В Андроповском районе Ставропольского края рейсовый автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ, перевозившим зерно. В результате погибли двое человек, из 28 пострадавших были госпитализированы 17 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по региону.

В 04:05 автобус Setra, следовавший из Тбилиси в Краснодар, врезался в грузовик на 295-м километре федеральной дороги «Кавказ», между населенными пунктами Курсавка и Куршава. В автобусе в это время находились 40 человек.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, который ехал впереди.

Как видно на записи очевидцев с места происшествия, после столкновения автобус съехал с дороги в кювет.